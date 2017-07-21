Обстрелы в Донбассе: мирные жители проведут ночь в подвалах - спецкор

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Восемь украинских военных погибли, десять получили ранения, один попал в плен — такие итоги 19-го и первой половины 20-го июля в зоне АТО в Донбассе. Как информируют в Министерстве обороны, большинство военных погибли во время массированных обстрелов Марьинки и Красногоровки со стороны ополченцев. Также трое бойцов погибли, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи Новотошкивки.

Что происходит в горячих точках Донбасса рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"На данный момент можно говорить о том, что в Марьинке и Красногоровке достаточно тихо. Хотя люди здесь, безусловно, напуганы. Подобных вчерашнему обстрелов тут не было достаточно давно. И оставшиеся мирные жители предпочитают не выходить из дома. И большая часть из них планирует провести ночь в подвалах. Ситуация усложняется тем, что Марьинка и Красногоровка находятся практически в прямой видимости от окраин Донецка. То есть серая зона в этом направлении сужена. И обострение может произойти в любой момент", — сообщил спецкор.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.