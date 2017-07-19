Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Жилые кварталы Марьинки (Донецкая область) попали под обстрел со стороны ополченцев, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

По данным силовиков, в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия загорелось приусадебное здание во дворе жилого дома по улице Тельмана; обошлось без жертв и пострадавших.

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"В Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о окончательных последствиях обстрела уточняется", — говорится в сообщении.

Скриншот Facebook Пресс-центр Штаба АТО Пресс-центр Штаба АТО по ситуации в Марьинке

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.