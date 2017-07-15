Последствия обстрела Марьинки

Пресс-центр штаба АТО опубликовал фотографии последствий обстрела Марьинки, в результате которого получили ранения двое мирных жителей. В настоящее время в Марьинке и Красногоровке работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК.

"В результате обстрела в жилом доме по улице Октябрьской, ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба пострадавших доставлены в Кураховскую больницу. У мужчины открытый перелом голени, осколочные ранения бедра, травматический шок. У женщины открытый перелом бедра, осколочные ранения обоих бедер", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ).