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    Фотоленты

    Последствия обстрела Марьинки

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (761)

    (обновлено: )10
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото
    Последствия обстрела Марьинки
    Последствия обстрела Марьинки
    Украинское фото

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    Последствия обстрела Марьинки

    Пресс-центр штаба АТО опубликовал фотографии последствий обстрела Марьинки, в результате которого получили ранения двое мирных жителей. В настоящее время в Марьинке и Красногоровке работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК.

    "В результате обстрела в жилом доме по улице Октябрьской, ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба пострадавших доставлены в Кураховскую больницу. У мужчины открытый перелом голени, осколочные ранения бедра, травматический шок. У женщины открытый перелом бедра, осколочные ранения обоих бедер", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

    Читайте также: Донбасс: ежедневные бои и обстрелы, страдают мирные жители

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). 

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