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    Погранслужба заявляет об обстреле контрольного поста "Марьинка"

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    В Госпогранслужбе сообщили, что Марьинка, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, была обстреляна из стрелкового оружия.
    Разрушенная Марьинка
    kumar.dn.ua

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины заявила в среду, что ополченцы обстреляли контрольный пост "Марьинка" в Донбассе.

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    "Вчера в Донецкой области… снова обстреливали позиции контрольного поста "Марьинка", где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ (вооруженных сил Украины). Огонь… открыли около 21.00 из стрелкового оружия и АГС-17", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    По данным погранслужбы, обстрел велся со стороны неподконтрольного Киеву населенного пункта Александровка.

    В пресс-службе добавили, что пострадавших нет, пограничники в ответ огонь не открывали.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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