В Марьинке при попытке распилить снаряд погиб мужчина

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб и один пострадал при попытке распилить снаряд вблизи Марьинки Донецкой области, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Донецкой области.

"В Марьинском районе двое мужчин пытались распилить снаряд — один погиб, другой в больнице", — говорится в сообщении.

По данным полиции, накануне супруги из Днепра приехали к родственникам в Марьинский район. Сначала молодые люди вместе распивали спиртное, после чего женщины ушли отдыхать, а мужчины остались во дворе и продолжили беседу. Около полуночи хозяйка дома услышала взрыв, выбежала во двор и увидела, что ее муж ранен, а его товарищ — мертв. Скорая помощь забрала ее мужа в больницу Курахово. Ему оказали помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик.