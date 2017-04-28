наверх
28.04.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Марьинке при попытке распилить снаряд погиб мужчина

    (обновлено: )29
    В полиции сообщили, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения попытались распилить снаряд, в результате один погиб, а второй госпитализирован с ранениями.
    Въезд в Марьинку
    Вячеслав Аброськин в Facebook

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Один человек погиб и один пострадал при попытке распилить снаряд вблизи Марьинки Донецкой области, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Донецкой области.

    "В Марьинском районе двое мужчин пытались распилить снаряд — один погиб, другой в больнице", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, накануне супруги из Днепра приехали к родственникам в Марьинский район. Сначала молодые люди вместе распивали спиртное, после чего женщины ушли отдыхать, а мужчины остались во дворе и продолжили беседу. Около полуночи хозяйка дома услышала взрыв, выбежала во двор и увидела, что ее муж ранен, а его товарищ — мертв. Скорая помощь забрала ее мужа в больницу Курахово. Ему оказали помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

    Читайте также: Украина-Польша: "война памятников" с непредсказуемыми последствиями

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Польше напали на украинскую процессию
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?