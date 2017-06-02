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    Два жителя Марьинки ранены в результате обстрела

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    Донбасс: очередной "режим тишины" (480)

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    По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, две мины разорвались в жилом квартале на улице Прокофьева. Ранения средней тяжести получила 20-летняя девушка и 71-летний мужчина.
    Обстрелянная ополченцами Марьинка
    Пресс-центр АТО в Facebook

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы в пятницу обстреляли Марьинку в Донбассе, два мирных жителя получили ранения, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие, однако уже обвинили друг друга в его нарушении.

    "Около 18.00 оккупанты вновь обстреляли Марьинку. Две мины разорвались в жилом квартале на улице Прокофьева. Ранения средней тяжести получила 20-летняя девушка и 71-летний мужчина. Информация уточняется", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    По его словам, раненых доставили в больницу в Красногоровке.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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