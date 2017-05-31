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    Происшествия

    Под Волновахой обстреляли детский лагерь

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    (обновлено: )25001
    По данным полиции, во время обстрела на территории лагеря, кроме охранников, никого не было. Первый заезд детей планируется в июне. По факту инцидента открыто уголовное дело.
    Обстрел детского лагеря в Донбассе
    police.dn.ua

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Территория воспитательного детского центра в селе Зеленый Гай Волновахского района подверглась обстрелу в ночь на среду, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

    "Во время обстрела на территории лагеря, кроме охранников, никого не было. Первый заезд детей планируется в июне 2017 года. Следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции обследовала территорию и установила, что в помещении столовой повреждены 3 окна и еще столько же в корпусах №1 и 4", — говорится в сообщении.

    police.dn.ua
    Обстрел детского лагеря в Донбассе

    Пострадавших нет.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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