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    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах из крупнокалиберных пулеметов

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (758)

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    По информации пресс-центра АТО, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения велся огонь по Авдеевке.
    Обстрелы в Красногоровке
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям, один военный погиб, сообщает пресс-центр АТО.

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    "Около 19 часов в районе Станицы Луганской в результате подрыва погиб один военный. В целом на протяжении суток боевики 22 раза нарушили режим перемирия", — сообщает пресс-центр в Facebook.

    По информации силовиков, на мариупольском направлении обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевой машины пехоты, под огонь попали Новомихайловка, Березовое, Широкино, Талаковка и Марьинка.

    Сообщается, что на луганском направлении из минометов калибром 82 миллиметра были обстреляны поселки Малиновое и Екатериновка, также из пулеметов велся огонь по Новотошковскому и Новозванивцам. Как заявляют силовики, на донецком направлении во второй половине дня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения велся огонь по Авдеевке.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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