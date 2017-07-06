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    Два топ-менеджера "Укрзализныци" задержаны за крупную взятку: появились фото

    (обновлено: )6701
    Как сообщается, в настоящее время должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
    Обыски у двух топ-менеджеров Укрзализныци
    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева совместно с СБУ провела конечную стадию спецоперации по документированию факта принятия предложения неправомерной выгоды начальником и заместителем начальника двух департаментов ПАО "Укрзализныця". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

    Скриншот поста Ларисы Сарган в Facebook

    Речь идет о задержании двух топ-менеджеров "Укрзализныци" — начальника Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента А. Ященко — по подозрению в вымогательстве взятки в размере около 4 млн грн.

    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook
    Обыски у двух топ-менеджеров "Укрзализныци"
    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook
    ​Задержание топ-менеджеров "Укрзализныци"

    "Указанные должностные лица приняли предложение директора одного из предприятий Киевской области по получению денежных средств в сумме почти 4 млн гривен за принятие ими лично мероприятий по заключению договора аренды 9 га земли на территории пгт Песковка Бородянского района Киевской области", — написала она.

    Сарган также отметила, что в настоящее время должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и со спецконфискацией.

    Генеральный прокурор Юрий Луценко также подтвердил факт проведения обысков и задержания двух сотрудников "Укрзализныци".

    Скриншот поста Юрия Луценко в Facebook

    Отметим, что "Укрзализныця" способствует проведению обысков и надеется на объективность расследования уголовного дела в отношении договора аренды земли в Песковке, сообщает пресс-служба предприятия.

    Напомним, 13 июня Генеральная прокуратура Украины проводила обыск в здании ПАО "Укрзализныця" для фиксации фактов хищения крупной суммы средств, принадлежащих ПАО.

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