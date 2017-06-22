В Луганской области чиновник Госгеокадастра погорел на крупной взятке

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В Луганской области работники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали при получении взятки начальника управления Госгеокадастра. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Чиновник требовал 1,2 млн грн через двух посредников. Полиция задержала всех участников цепочки в порядке статьи 208 УК Украины.

Посредников — в Северодонецке Луганской области, руководителя — в Славянске Донецкой области.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия "Одессатранспарксервис" на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов.