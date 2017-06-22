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    В Луганской области чиновник Госгеокадастра погорел на крупной взятке

    (обновлено: )17
    Как отмечается, чиновник требовал 1,2 млн грн через двух посредников. Полиция задержала всех участников цепочки в порядке статьи 208 УК Украины.
    В Луганской области задержали при получении взятки начальника управления Госгеокадастра
    Facebook: МВД Украины

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В Луганской области работники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали при получении взятки начальника управления Госгеокадастра. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

    Чиновник требовал 1,2 млн грн через двух посредников. Полиция задержала всех участников цепочки в порядке статьи 208 УК Украины.

    Посредников — в Северодонецке Луганской области, руководителя — в Славянске Донецкой области.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия "Одессатранспарксервис" на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов.

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