Украинец получил 10 лет тюрьмы за подрыв моста

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Житель Лисичанска приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение диверсионного акта по подрыву опорных балок автомобильного моста через реку Северский Донец, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту совершения диверсионных действий, направленных на повреждение объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение (ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в апреле 2014 года житель Лисичанска, будучи радикально настроенным по отношению к действующей в Украине государственной власти, вступил в преступный сговор с другими лицами (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство) с целью совершения диверсионного акта путем подрыва опорных балок автомобильного моста через р. Северский Донец сообщением Лисичанск — Северодонецк.

Пресс-служба Генпрокуратуры Диверсионный акт по подрыву опорных балок автомобильного моста через реку Северский Донец

"Приговором Лисичанского городского суда местный житель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

В результате совершения указанным лицом диверсионных действий, в июля 2014 года осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего повреждены вышеупомянутый автомобильный мост, чем нарущено автотранспортное сообщение в регионе. Стоимость восстановительных работ составила более 1 млн евро.

Напомним, Минобороны заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах. Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.