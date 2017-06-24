ОБСЕ сообщила о стрельбе и взрывах рядом с патрулем близ Луганска

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине заявили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли в пятницу в районе линии соприкосновения в Луганской области.

Как стало известно, инцидент произошел в подконтрольном правительству населенном пункте Золотое-4. Патруль СММ из шести сотрудников на двух бронированных машинах стоял на территории жилого района в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого (60 км к северо-западу от Луганска), все члены патруля находились вне автомобилей.

"В 10:38 менее чем за одну минуту они услышали интенсивный огонь из стрелкового оружия (примерно 50–100 выстрелов), два взрыва, оцененные как выстрелы из миномета калибром 82 мм, и три выстрела из автоматического гранатомета (типа АГС) — все на расстоянии около 100 метров к юго-востоку. В 10:42 команда СММ слышала три-четыре очереди из крупнокалиберного пулемета, за которыми последовали многочисленные выстрелы из стрелкового оружия в 150-200 метрах к юго-востоку", — говорится на сайте миссии.

Напомним, в среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".