Миссия ОБСЕ открыла новую патрульную базу под Луганском

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Попасной на подконтрольной Киеву территории Луганской области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине открыла еще одну патрульную базу. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) открыла новую передовую патрульную базу (ППБ) для размещения группы наблюдателей в Попасной Луганской области. Новая ППБ позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах", — говорится в сообщении миссии на Facebook.

Как отмечается, миссия разместит восемь сотрудников, которые будут круглосуточно находиться на новой патрульной базе. Ротация наблюдателей будет осуществляться каждые пять дней.

"Мы открываем передовые патрульные базы по обе стороны от линии соприкосновения, чтобы обеспечить осуществление нашего мониторинга по принципу паритетности. Новая ППБ позволит нам более эффективно выполнять предусмотренные в нашем мандате задачи, в частности докладывать о ситуации с безопасностью. Кроме того, это позволит нам способствовать налаживанию диалога с местными жителями и узнать больше о том, что их беспокоит", — приводятся слова первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине заявили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли в пятницу в районе линии соприкосновения в Луганской области.