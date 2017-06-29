В зоне отчуждения ЧАЭС вспыхнул пожар

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Пожар на территории лесничества вспыхнул в четверг в Чернобыльской зоне отчуждения, к тушению огня привлечены вертолет и два самолета, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 12 часов 35 минут в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества, предварительно во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги, произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 гектаров", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.

По данным ведомства, для проведения воздушной разведки и тушения пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством, который совершил пять сбросов воды. Также задействованы два самолета Ан-32П. Всего к борьбе с огнем привлечены 102 человека личного состава и 22 единицы техники.

При этом дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава и десять единиц техники Киевской, Житомирской областей и Киева, отмечается в сообщении.

"По состоянию на 18 часов 29 июня площадь пожара (низового) составляет около 25 гектаров с последующим распространением на верховую – площадью около 0,5 гектара", — добавили в Госслужбе.

Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое оперативно было ликвидировано.

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Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.