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    На Чернобыльской АЭС произошло задымление

    (обновлено: )37613
    О задымлении на третьем энергоблоке сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. По ее данным, оно ликвидировано. Радиационное состояние помещений блока номер 3 и площадки ЧАЭС без изменений.
    Четвертый и третий энергоблоки на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое оперативно было ликвидировано.

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    "В 15.57 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения №509 блока №3 ЧАЭС. В 16.00 задымление ликвидировано с помощью работников ГСЧС. Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений", — говорится в сообщении госинспекции во вторник вечером.

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    Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.

    Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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