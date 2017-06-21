Кабмин одобрил обновленную программу снятия с эксплуатации ЧАЭС

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС, рассчитанной на период до 2020 года.

Как сообщила пресс-служба правительства, для вступления документа в силу законопроект еще должна принять Верховная Рада Украины и подписать президент страны.

"На заседании кабинета министров Украины был рассмотрен и одобрен проект закона Украины "О внесении изменений в общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" (новый саркофаг над четвертым энергоблоком, на котором в 1986 году произошла авария – ред.) в экологически безопасную систему", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС Виталия Петрука, разработанные изменения программы позволят завершить основные мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и завершить строительство объектов в зоне отчуждения, которые призваны защитить окружающую среду от радиации.

По словам Петрука, новая программа создаст правовую базу для проведения до 2020 года следующих мероприятий: начать работы по консервации атомных энергоблоков 1,2 и 3 на Чернобыльской АЭС, ввести в эксплуатацию новое хранилище отработавшего ядерного топлива на территории зоны отчуждения и создать условия для хранения поврежденного ядерного топлива.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.