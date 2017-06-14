Минск сделал заявление по факту задымления на ЧАЭС

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Задымление, произошедшее во вторник в одном из помещений третьего энергоблока Чернобыльской АЭС, не повлияло на радиационный фон в Белоруссии, сообщили в центре по контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды республики.

Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей. Во вторник Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое оперативно было ликвидировано.

"Как свидетельствуют данные замеров, изменений радиационного фона в Беларуси не произошло. Однако, вместе с тем, система переведена в учащенный режим замеров. В Беларуси контролируют ситуацию", — цитирует в среду ведомство агентство Sputnik Беларусь.

По информации агентства, в Белгидромете уточнили, что в Белоруссии действует автоматическая система радиационного контроля в зоне воздействия ЧАЭС, которая автоматически производит замеры мощности дозы гамма-излучения. С момента получения сообщения о задымлении на ЧАЭС из Украины замеры проводились уже несколько раз, полученные результаты отвечают многолетним средним параметрам.

Как отметили в ведомстве, белорусские синоптики ведут радиационный мониторинг атмосферного воздуха в учащенном режиме. Такой режим замеров будет действовать еще несколько дней.

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Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.