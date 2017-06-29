В ДНР сообщили, что ВСУ атаковали позиции ополчения в районе Ясиноватой

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. ВСУ предприняли попытку атаки на позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе города Ясиноватая в Донбассе, пять военных погибли, уничтожено две единицы бронетехники, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Сегодня после мощной артиллерийской подготовки с применением 122 и 152-миллиметровых артиллерийских систем по району населенного пункта Васильевка (Ясиноватский район — ред.) подразделения ВСУ в 16.30 перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить наши позиции. Подразделения ДНР были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате попытки захватить наши позиции противник потерял одну БМП, один БТР и до пяти (человек) убитыми", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, атака была отбита.

"Украинская сторона в очередной раз подтвердила свое нежелание соблюдать "хлебное перемирие"… Бросив убитых и раненых, противник бежал с поля боя", — добавил представитель оперативного командования ДНР.

В свой черед, в штабе АТО заявили, что зафиксировали 11 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в четверг, потерь среди военных нет.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО (военной операции в Донбассе — ред.) усложняется… Несмотря на вражеские обстрелы, потерь среди бойцов сил АТО сегодня не было", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, ополченцы "продолжают не только нарушать достигнутые договоренности о перемирии, но и все чаще применяют запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение".

Как заявили ВСУ, с начала суток ополченцы 11 раз обстреливали их позиции, самая напряженная ситуация наблюдается на донецком направлении в Донбассе, при этом в Луганской области "установилось относительное затишье".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.