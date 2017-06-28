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    Обстрел Красногоровки: снаряд разорвался возле школы

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    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе (675)

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    Штаб АТО и минобороны ДНР обвинили друг друга в провокациях. По данным силовиков, под огонь противника попали жилые кварталы, а один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории.
    Последствия обстрела Красногоровки, 28 июня 2017
    Елена Мокренчук/Facebook

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Красногоровка в Донецкой области, которая находится под контролем Киева, в среду подверглась обстрелу.

    Как заявили в пресс-центре штаба АТО, провокации могут совершаться "с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные силы Украины, с тем чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая" в Донбассе.

    Последствия обстрела в поселке Александровка Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Хлебное" перемирие не продержалось и нескольких дней

    "Во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта. Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории в непосредственной близости от здания красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный", — добавили в ведомстве.

    В свою очередь представитель министерства обороны ДНР возложил ответственность на произошедшее на украинских силовиков, отметив, что "подразделения ДНР соблюдают режим прекращения огня и не реагируют на провокации".

    Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о начале очередного перемирия в Донбассе. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

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