Обстрел Красногоровки: снаряд разорвался возле школы

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Красногоровка в Донецкой области, которая находится под контролем Киева, в среду подверглась обстрелу.

Как заявили в пресс-центре штаба АТО, провокации могут совершаться "с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные силы Украины, с тем чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая" в Донбассе.

"Во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта. Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории в непосредственной близости от здания красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный", — добавили в ведомстве.

В свою очередь представитель министерства обороны ДНР возложил ответственность на произошедшее на украинских силовиков, отметив, что "подразделения ДНР соблюдают режим прекращения огня и не реагируют на провокации".

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о начале очередного перемирия в Донбассе. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.