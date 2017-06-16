Во Львове местный житель угрожает взорвать дом - СМИ

УНИАН Сможет ли Коломойский забрать "ПриватБанк" у Украины? В полицию поступило сообщение о заминировании одного из жилых домов во Львове, сообщает издание "Варта 1".

Как отмечается, на горячую линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что его сосед намерен взорвать дом с помощью газового баллона.

"Мужчина сообщил, что его сосед угрожает взорвать дом с помощью газового баллона. На месте происшествия находятся все соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг в Китае произошел взрыв возле детского сада. По последним данным, восемь человек погибли, еще 65 пострадали, из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии.