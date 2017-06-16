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    Происшествия

    Во Львове местный житель угрожает взорвать дом - СМИ

    (обновлено: )96
    Как отмечается, на горячую линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что его сосед намерен взорвать дом с помощью газового баллона. На месте происшествия находятся все соответствующие службы.
    Полиция оцепила территорию у дома, житель которого угрожает взрывом
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    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В полицию поступило сообщение о заминировании одного из жилых домов во Львове, сообщает издание "Варта 1".

    Как отмечается, на горячую линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что его сосед намерен взорвать дом с помощью газового баллона.

    "Мужчина сообщил, что его сосед угрожает взорвать дом с помощью газового баллона. На месте происшествия находятся все соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

    Напомним, в четверг в Китае произошел взрыв возле детского сада. По последним данным, восемь человек погибли, еще 65 пострадали, из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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