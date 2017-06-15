Три команды намерены играть домашние матчи на "Арене Львов"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Коммерческий директор "Арены Львов" Олексей Семенюк прокомментировал переговоры с футбольными клубами. "Надеемся, что подпишем договор с "Карпатами". Мы на финальной стадии переговоров и до конца июня это должно случиться".

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"Коме того, у нас сейчас идут переговоры с "Зарей" по матчам Лиги Европы. Есть устная договоренность и сейчас идет разработка договора. Что касается "Вереса", то у нас есть договор, что они подают нас как основной стадион на сезон 2017/2018, но при этом мы должны договариваться по каждому матчу отдельно", — сказал Семенюк в эфире канала "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что в Киеве на Евровидении использовались кресла для зрительских трибун, которые были позаимствованы со стадиона "Арена Львов".