Во Львовской области перевернулся военный грузовик с неизвестным веществом

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. На автодороге Львов-Самбор перевернулся военный грузовик "КамАЗ", по дороге разлилось неизвестное вещество, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе военной прокуратуры Украины.
На месте инцидента работают сотрудники прокуратуры. В соцсетях жители окрестных сел беспокоятся о смеси, которая вылилась из грузовика.
Однако представитель ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев заверил, что разлитое вещество ничем не угрожает людям.
"Подразделения ГСЧС были на месте инцидента. Эта жидкость является безопасной, угрозы населению не несет", — рассказал он.
Ранее сообщалось, что в городе Стрый Львовской области на железнодорожном вокзале поезд сбил гражданина Китая.