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    Происшествия

    Во Львовской области перевернулся военный грузовик с неизвестным веществом

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    На месте инцидента работают сотрудники прокуратуры. В соцсетях жители окрестных сел беспокоятся о смеси, которая вылилась из грузовика. В ГосЧС заверили, что разлитое вещество ничем не угрожает людям.
    Во Львовской области перевернулся военный грузовик с неизвестным веществом
    УНН

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. На автодороге Львов-Самбор перевернулся военный грузовик "КамАЗ", по дороге разлилось неизвестное вещество, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе военной прокуратуры Украины.

    УНН
    Во Львовской области перевернулся военный грузовик с неизвестным веществом

    На месте инцидента работают сотрудники прокуратуры. В соцсетях жители окрестных сел беспокоятся о смеси, которая вылилась из грузовика.

    Однако представитель ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев заверил, что разлитое вещество ничем не угрожает людям.

    УНН
    Во Львовской области перевернулся военный грузовик с неизвестным веществом

    "Подразделения ГСЧС были на месте инцидента. Эта жидкость является безопасной, угрозы населению не несет", — рассказал он.

    Ранее сообщалось, что в городе Стрый Львовской области на железнодорожном вокзале поезд сбил гражданина Китая.

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