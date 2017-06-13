КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. На автодороге Львов-Самбор перевернулся военный грузовик "КамАЗ", по дороге разлилось неизвестное вещество, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе военной прокуратуры Украины.

УНН Во Львовской области перевернулся военный грузовик с неизвестным веществом

На месте инцидента работают сотрудники прокуратуры. В соцсетях жители окрестных сел беспокоятся о смеси, которая вылилась из грузовика.

Однако представитель ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев заверил, что разлитое вещество ничем не угрожает людям.

УНН Во Львовской области перевернулся военный грузовик с неизвестным веществом

"Подразделения ГСЧС были на месте инцидента. Эта жидкость является безопасной, угрозы населению не несет", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в городе Стрый Львовской области на железнодорожном вокзале поезд сбил гражданина Китая.