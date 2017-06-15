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    При взрыве в Китае возле детского сада погибли семь человек, ранены 59

    (обновлено: )16401
    Взрыв произошел около 16.50 по местному времени (11.50 по Киеву) возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу. В результате взрыва семь человек погибли, почти 60 получили ранения.
    Китайская полиция. Архивное фото
    flickr.com/ Gene Zhang

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Семь человек погибли, 59 ранены в результате взрыва у ворот детского сада на востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

    Взрыв произошел около 16.50 по местному времени (11.50 по Киеву) возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу.

    "По состоянию на 19.45 по местному времени (14.45) в результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены", — говорится в сообщении телеканала.

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    Напомним, ранее на востоке Китая произошел взрыв на предприятии нефтехимической компании, в результате которого погибли восемь человек. Еще девять пострадали в результате взрыва цистерны со сжиженным газом.

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