При взрыве в Китае возле детского сада погибли семь человек, ранены 59

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Семь человек погибли, 59 ранены в результате взрыва у ворот детского сада на востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 16.50 по местному времени (11.50 по Киеву) возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу.

Explosion rocks kindergarten in East China's Jiangsu Province, casualty yet unknown: report https://t.co/nYTavbxT43 pic.twitter.com/2Vra7lxLEn — Global Times (@globaltimesnews) 15 июня 2017 г.

"По состоянию на 19.45 по местному времени (14.45) в результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены", — говорится в сообщении телеканала.

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Напомним, ранее на востоке Китая произошел взрыв на предприятии нефтехимической компании, в результате которого погибли восемь человек. Еще девять пострадали в результате взрыва цистерны со сжиженным газом.