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    В Одессе таксист нанес четыре удара ножом пассажиру

    (обновлено: )40002
    Благодаря слаженным оперативно-розыскным действиям правоохранители по "горячим следам" задержали 27-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении.
    Такси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 июня водитель такси в Одессе напал на своего пассажира. Он нанес четыре удара ножом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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    "Благодаря слаженным оперативно-розыскным действиям правоохранители по "горячим следам" задержали 27-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении", — указано в опубликованном сообщении правоохранителей.

    О причинах конфликта в Одессе между таксистом и пассажиром не сообщается.

    Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Малиновского райотдела милиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

    Отметим, что за последний месяц в Одессе это не первый случай, когда таксист нападает на пассажира. Так, 24 мая Приморский суд Одессы арестовал на два месяца без права на залог таксиста Андрея П., который признался в убийстве и поджоге 17-летней студентки Татьяны Маснюк.

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