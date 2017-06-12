В Одессе таксист нанес четыре удара ножом пассажиру

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 июня водитель такси в Одессе напал на своего пассажира. Он нанес четыре удара ножом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Благодаря слаженным оперативно-розыскным действиям правоохранители по "горячим следам" задержали 27-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении", — указано в опубликованном сообщении правоохранителей.

О причинах конфликта в Одессе между таксистом и пассажиром не сообщается.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Малиновского райотдела милиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Отметим, что за последний месяц в Одессе это не первый случай, когда таксист нападает на пассажира. Так, 24 мая Приморский суд Одессы арестовал на два месяца без права на залог таксиста Андрея П., который признался в убийстве и поджоге 17-летней студентки Татьяны Маснюк.