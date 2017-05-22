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    Россия

    В РФ мужчина убил семью и покончил с собой

    (обновлено: )62
    В доме были обнаружены тела супруги погибшего и их малолетней дочери с признаками насильственной смерти. По одной из версий, мужчина убил жену и дочь, после чего совершил самоубийство.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи в поселке Нарва под Красноярском, где по одной из версий, мужчина убил жену и маленькую дочь, а затем покончил с собой, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

    По ее данным, сообщение об инциденте поступило утром в понедельник. Тело покончившего с собой мужчины обнаружили соседи во дворе дома.

    "В доме были обнаружены тела супруги погибшего и их малолетней дочери с признаками насильственной смерти… По одной из версий, мужчина убил жену и дочь, после чего совершил самоубийство", — сказала Шаманская.

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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