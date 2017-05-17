В поселок под Харьковом, где убили мужчину, введен спецназ

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В поселок Ольшаны в Харьковской области, где в результате конфликта погиб человек, был введен спецназ, сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, информирует Укринформ.

"Спецназ введен по приказу начальника главка генерала Анатолия Дмитриева для предотвращения развития конфликта между жителями. Поселок патрулируют бойцы батальона особого назначения. На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции — всего более полусотни правоохранителей", — отметила Калмыкова.

По ее словам, ситуация находится под полным контролем, под наблюдением находятся административные здания, детские и медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что в поселка Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный конфликт, в результате которого были ранены четверо мужчин, один из которых умер в больнице.