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    В поселок под Харьковом, где убили мужчину, введен спецназ

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (77)

    (обновлено: )839
    Как сообщили в полиции, спецназ был введен по приказу начальника главка генерала Анатолия Дмитриева для предотвращения развития конфликта между жителями.
    В поселке под Харьковом убили рома
    facebook.com/police.kharkov

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В поселок Ольшаны в Харьковской области, где в результате конфликта погиб человек, был введен спецназ, сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, информирует Укринформ.

    В поселке под Харьковом убили рома
    facebook.com/police.kharkov
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    "Спецназ введен по приказу начальника главка генерала Анатолия Дмитриева для предотвращения развития конфликта между жителями. Поселок патрулируют бойцы батальона особого назначения. На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции — всего более полусотни правоохранителей", — отметила Калмыкова.

    По ее словам, ситуация находится под полным контролем, под наблюдением находятся административные здания, детские и медицинские учреждения. 

    Ранее сообщалось, что в поселка Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный конфликт, в результате которого были ранены четверо мужчин, один из которых умер в больнице.

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