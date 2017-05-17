Смертельные разборки ромов и украинцев под Харьковом: все подробности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Конфликт со стрельбой

Под Харьковом между жителями поселка Ольшаны и ромами произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой были ранены четверо мужчин. Впоследствии, один из них скончался в больнице.

Местные СМИ пишут, что убитый и раненые — ромы.

"По предварительной информации, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие", — сообщают в полиции.

По данным правоохранителей, в потасовке приняли участие около 20 граждан. Однако местные жители утверждают: драка была намного масштабней. В потасовке участвовало около сотни людей — приезжих цыган и местных украинцев, пишут местные СМИ.

Для выяснения всех обстоятельств в Дергачёвский отдел полиции доставили 21 человека.

Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Из-за чего всё началось

Как рассказывают изданию "Город Х" местные жители, причиной массовой драки со стрельбой стал конфликт ромов с поселковым головой накануне, дошедший до рукоприкладства. Якобы тогда избили 16-летнего парня — сына погибшего в разборках 16 мая.

"Позавчера один из сыновей Фатимы подрался с сыном бывшего поселкового головы Алексея Литвинова Андреем, рассказывае женщина. Андрей сейчас возглавляет поссовет. Сегодня утром она вместе с мужем Николаем пришла в поссовет "выяснить, извиниться". После словесной перепалки между мужчинами завязалась драка. Когда к ним присоединились остальные участники конфликта, в том числе и вооружённые, Фатима не может объяснить", — сообщает "Медиапорт" со ссылкой на жену погибшего.

Ромы пришли требовать от поселкового головы объяснений, почему тот избил 16-летнего парня. Сначала мирная встреча местных переросла в ссору возле поселкового совета, а затем в драку со стрельбой.

"Все собрались возле сельсовета, чтоб урегулировать конфликт, но он перерос в новую драку с применением оружия — стреляли из травматов, махали ножами и палками", — пишет издание "Город Х" со ссылкой на жителя Ольшан.

Ромы утверждают, что на помощь поселковому голове приехал его отец — депутат Харьковского облсовета. Сам он участие в драке отрицает, а свое присутствие объясняет тем, что пытался помочь раненым.

"Я просто разговаривал с ними — и все. А потом, когда завертелось, увидел, что человек лежит, взял ее с двумя цыганами и отвез в больницу", — говорит отец сельского головы Алексей Литвинов.

Кто виноват?

Виновниками конфликта Алексей Литвинов называет ромских подростков, которые постоянно конфликтуют с местными жителями.

Население Ольшан — 8200 человек, около ста из них — ромы, отмечает он.

"Надоели цыганские разбои, их издевательства над местным населением", — комментирует изданию "Медиапорт" происшествие депутат Харьковского облсовета и бывший глава поселкового совета Алексей Литвинов, который был на месте столкновения, но утверждает, что в потасовке не участвовал — "стоял, разговаривал".

Ответ ромов

Глава ромской общественной организации "Чачимо" Николай Бурлуцкий сравнивает конфликт в Ольшанах с происшествиями в Лощиновке Одесской области, Лозовой и Шелудьковке Харьковской области, когда местные жители были настроены против ромов.

"Моё личное мнение — подобные ситуации являются индикаторами тех процессов, которые происходят в нашем обществе. Я говорил представителям местного самоуправления, и в Харькове, что нам нужно идти на опережение — работать в плане профилактики этих проблем, а не тогда, когда что-то произошло", — заявил Бурлуцкий.

Тем временем в посёлке опасаются продолжения конфликта. Чтобы этого не допустить, правоохранители стянули в Ольшаны дополнительные силы.

По материалам из открытых источников интернет