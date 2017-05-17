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    Смертельные разборки ромов и украинцев под Харьковом: все подробности

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    Под Харьковом в ходе драки со стрельбой убили рома, еще трое мужчин были ранены. По словам местных жителей, в столкновении участвовали около сотни людей, полиция задержала 21 человека. Кроме того, в конфликте оказался замешан депутат облсовета и поселковый голова.
    В поселке под Харьковом убили рома
    facebook.com/police.kharkov

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Конфликт со стрельбой

    Под Харьковом между жителями поселка Ольшаны и ромами произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой были ранены четверо мужчин. Впоследствии, один из них скончался в больнице.

    Местные СМИ пишут, что убитый и раненые — ромы.

    "По предварительной информации, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие", — сообщают в полиции.

    По данным правоохранителей, в потасовке приняли участие около 20 граждан. Однако местные жители утверждают: драка была намного масштабней. В потасовке участвовало около сотни людей — приезжих цыган и местных украинцев, пишут местные СМИ.

    В поселке под Харьковом убили рома
    facebook.com/police.kharkov
    Массовая драка со стрельбой. В поселке под Харьковом убили рома

    Для выяснения всех обстоятельств в Дергачёвский отдел полиции доставили 21 человека.

    Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

    Из-за чего всё началось

    Как рассказывают изданию "Город Х" местные жители, причиной массовой драки со стрельбой стал конфликт ромов с поселковым головой накануне, дошедший до рукоприкладства. Якобы тогда избили 16-летнего парня — сына погибшего в разборках 16 мая.

    "Позавчера один из сыновей Фатимы подрался с сыном бывшего поселкового головы Алексея Литвинова Андреем, рассказывае женщина. Андрей сейчас возглавляет поссовет. Сегодня утром она вместе с мужем Николаем пришла в поссовет "выяснить, извиниться". После словесной перепалки между мужчинами завязалась драка. Когда к ним присоединились остальные участники конфликта, в том числе и вооружённые, Фатима не может объяснить", — сообщает "Медиапорт" со ссылкой на жену погибшего.

    Ромы пришли требовать от поселкового головы объяснений, почему тот избил 16-летнего парня. Сначала мирная встреча местных переросла в ссору возле поселкового совета, а затем в драку со стрельбой.

    "Все собрались возле сельсовета, чтоб урегулировать конфликт, но он перерос в новую драку с применением оружия — стреляли из травматов, махали ножами и палками", — пишет издание "Город Х" со ссылкой на жителя Ольшан.

    Ромы утверждают, что на помощь поселковому голове приехал его отец — депутат Харьковского облсовета. Сам он участие в драке отрицает, а свое присутствие объясняет тем, что пытался помочь раненым.

    "Я просто разговаривал с ними — и все. А потом, когда завертелось, увидел, что человек лежит, взял ее с двумя цыганами и отвез в больницу", — говорит отец сельского головы Алексей Литвинов.

    Цыгане вывозят вещи из Лощиновки
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    Кто виноват?

    Виновниками конфликта Алексей Литвинов называет ромских подростков, которые постоянно конфликтуют с местными жителями.

    Население Ольшан — 8200 человек, около ста из них — ромы, отмечает он.

    "Надоели цыганские разбои, их издевательства над местным населением", — комментирует изданию "Медиапорт" происшествие депутат Харьковского облсовета и бывший глава поселкового совета Алексей Литвинов, который был на месте столкновения, но утверждает, что в потасовке не участвовал — "стоял, разговаривал".

    Ответ ромов

    Глава ромской общественной организации "Чачимо" Николай Бурлуцкий сравнивает конфликт в Ольшанах с происшествиями в Лощиновке Одесской области, Лозовой и Шелудьковке Харьковской области, когда местные жители были настроены против ромов.

    "Моё личное мнение — подобные ситуации являются индикаторами тех процессов, которые происходят в нашем обществе. Я говорил представителям местного самоуправления, и в Харькове, что нам нужно идти на опережение — работать в плане профилактики этих проблем, а не тогда, когда что-то произошло", — заявил Бурлуцкий.

    Тем временем в посёлке опасаются продолжения конфликта. Чтобы этого не допустить, правоохранители стянули в Ольшаны дополнительные силы.

    По материалам из открытых источников интернет

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