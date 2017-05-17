В Харькове студент прыгнул с крыши 14-этажного дома

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. В Харькове 22-летний студент покончил с собой, прыгнув с крыши 14-этажного здания, сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла улице Гольдберговской, 11. Молодой человек от полученных травм умер на месте.

В ходе осмотра тела погибшего правоохранители нашли студенческий Харьковского гуманитарного техникума.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".

Силовики устанавливают обстоятельства трагедии и место жительства погибшего.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.