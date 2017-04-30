В Киеве мужчину убили за курение в общественном месте - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу возле McDonalds у станции метро "Минская" мужчина убил другого ударом в голову, сообщается на странице "Киев Оперативный".

Отмечается, что между двумя молодыми людьми возник конфликт на почве курения в общественном месте.

"В результате конфликта, один молодой человек ударил другого кулаком в область головы, от чего мужчина скончался на месте. С места ЧП преступник скрылся", — говорится в сообщении.

Издание обнародовало фото подозреваемого.

facebook.com/KyivOperativ В Киеве мужчину убили за курение в общественном месте. Фото подозреваемого

Напомним, 25 апреля в ходе конфликта на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая (Подольский район Киева) произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек.