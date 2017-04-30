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    В Киеве мужчину убили за курение в общественном месте - СМИ

    (обновлено: )93
    По данным СМИ, в результате конфликта, один молодой человек ударил другого кулаком в область головы, от чего мужчина скончался на месте. С места ЧП преступник скрылся.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу возле McDonalds у станции метро "Минская" мужчина убил другого ударом в голову, сообщается на странице "Киев Оперативный". 

    Отмечается, что между двумя молодыми людьми возник конфликт на почве курения в общественном месте. 

    "В результате конфликта, один молодой человек ударил другого кулаком в область головы, от чего мужчина скончался на месте. С места ЧП преступник скрылся", — говорится в сообщении.

    Издание обнародовало фото подозреваемого.

    facebook.com/KyivOperativ
    В Киеве мужчину убили за курение в общественном месте. Фото подозреваемого

    Напомним, 25 апреля в ходе конфликта на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая (Подольский район Киева) произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек.

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