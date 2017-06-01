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    В Донецкой области убили 14-летнюю девочку

    (обновлено: )66813
    Глава областной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что под утро в кустах нашли "труп девочки с явно выраженными признаками насильственной смерти и возможного изнасилования".
    В районе убийства девочки в Волновахском районе Донецкой области, 1 июня 2017
    Вячеслав Аброськин/Facebook

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 14-летней девочки в Андреевке Волновахского района Донецкой области, сообщает глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

    По его словам, девочка "пропала из поля зрения родителей буквально на 40 минут".

    "Всю ночь полиция и родственники ее искали. По тревоге был поднят личный состав Волновахского отдела полиции и управления криминальной полиции ГУНП. Ближе к утру буквально в 300 метрах от дома, в кустах, нашли уже труп девочки с явно выраженными признаками насильственной смерти и возможного изнасилования", — написал Аброськин утром в четверг на своей странице в Facebook.

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    В настоящее время на месте работают кинологи и следственно-оперативная группа. 

    Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила об увеличении уровня насилия на 75% в Донбассе.

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