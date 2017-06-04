Мужчина из Афганистана убил 5-летнего мальчика из России в ФРГ

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России в лагере для беженцев в Баварии, сообщает новостной портал Nordbayern.de.

Читайте также: Визовый режим с Россией. И хочется, и колется

Инцидент произошел в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. По информации портала, 41-летний афганец взял мальчика из России в заложники и нанес ему смертельное ранение. Он также тяжело ранил его мать.

Прибывшие на место правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего.

Ранее сообщалось, что в австрийском Эрпфендорфе (земля Тироль) неизвестный в пятницу утром напал на здание банка и захватил заложников.