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    Под Сумами перевернулась маршрутка, 10 человек пострадали

    (обновлено: )12
    Согласно информации главного управления Нацполиции в Сумской области, на место ДТП прибыли бригады экстренной медицинской помощи, пострадавших отправляют в местную райбольницу.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Недригайловском районе Сумской области в субботу около 14 часов перевернулась маршрутка, выполнявшая рейс по маршруту Сумы-Ромны. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию главного управления Нацполиции в Сумской области.

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    "В результате аварии пострадали десять пассажиров. Трое из них получили серьезные повреждения. На место ДТП прибыли бригады экстренной медицинской помощи, пострадавших при необходимости отправляют в местную райбольницу", — рассказали в управлении.

    Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.

    Ранее сообщалось, что в японской префектуре Аити туристический автобус, в котором находились около 40 пассажиров, столкнулся с автомобилем. Погиб один человек, более 20 пострадавших доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

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