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    На шахте в Кривом Роге произошло обрушение, один горняк под завалами

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    По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к спасательным работам привлечены два отряда Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда.
    Работа спасательных служб на шахте. Архивное фото
    RIA News ФОТОМИГ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Обрушение породы произошло на шахте в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, под завал попал один горняк, сообщила во вторник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Каска
    RIA News Виталий Аньков
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    "Шестого июня в 08.55 в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" на горизонте 1,22 тысячи метров произошло обрушение породы. По предварительной информации, под завал попал один горняк", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, к спасательным работам привлечены два отряда Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда.

    Ранее шахтеры одной из двух шахт ПАО "Евраз Сухая балка", которые более полутора суток не выходили на поверхность после смены, требуя повышения заработных плат, поднялись из забоя.

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    Напомним, работники ночной смены Криворожского железорудного комбината утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

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    Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.

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