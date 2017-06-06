На шахте в Кривом Роге произошло обрушение, один горняк под завалами

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Обрушение породы произошло на шахте в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, под завал попал один горняк, сообщила во вторник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Шестого июня в 08.55 в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" на горизонте 1,22 тысячи метров произошло обрушение породы. По предварительной информации, под завал попал один горняк", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к спасательным работам привлечены два отряда Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда.

Ранее шахтеры одной из двух шахт ПАО "Евраз Сухая балка", которые более полутора суток не выходили на поверхность после смены, требуя повышения заработных плат, поднялись из забоя.

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Напомним, работники ночной смены Криворожского железорудного комбината утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

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Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.