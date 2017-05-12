Госкомиссия выявила многочисленные нарушения на шахтах

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Госкомиссия Украины выявила многочисленные нарушения законодательных и нормативных актов во время проверки обеспечения охраны труда на шахтах в стране, сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера Владимира Кистиона.

По данным пресс-службы, в пятницу под председательством вице-премьера прошло заседание комиссии по проверке состояния обеспечения охраны труда и техники безопасности на угольных предприятиях.

"В ходе заседания участники заслушали предварительный отчет комиссии. В частности, были проведены проверки 41 угледобывающего предприятий Украины, в том числе, на 33 шахтах Минэнергоугля. В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения законодательных и нормативно-правовых актов. Руководителям предприятий были выданы обязательные к исполнению предписания, более 100 работников предприятий были привлечены к административной ответственности, наложены штрафы", — говорится в сообщении.

Вице-премьер поручил в недельный срок окончательно доработать текст отчета для представления его кабинету министров.

Кроме того, Кистион отметил необходимость внедрения системной работы по усилению охраны труда и обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях. По его словам, необходимо выделить 200 миллионов гривен (7,7 миллионов долларов) на обеспечения горняков средствами защиты.

"За каждым из нарушений может стоять человеческая жизнь. Поэтому нам нужно внедрять системную работу для обеспечения безопасности горняков. При этом сейчас перед нами стоит первоочередная задача – обеспечить выделение 200 миллионов гривен на приобретение средств безопасности. Надеюсь, соответствующие проекты документов будут разработаны в кратчайшие сроки", — отметил Кистион.

В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". В результате взрыва метана погибли восемь горняков, более 20 пострадали. Как сообщил вице-премьер Геннадий Зубко, причиной аварии стало нарушение правил безопасности и охраны труда.