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    Происшествия

    В Херсонской области из-за корабля два села остались без света

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    Сообщается, что судно, проплывая по реке Ингулец, повредило воздушную линию электропередач. В результате без электроэнергии остались село Никольское и частично - село Дарьевка.
    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Линия электропередач через реку Ингулец повреждена судном, в результате инцидента села Никольское и Дарьевка Херсонской области обесточены, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

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    "28 мая в Белозерском районе судно, которое проплывало по реке Ингулец, повредило воздушную линию электропередач 10 кВ, которая проходит через реку, между опорами №№74 и 75. В результате без электроэнергии остались село Никольское и частично — село Дарьевка", — цитирует сообщение "Укринформ".

    На данный момент проводятся ремонтные работы.

    Ранее сообщалось, что рецидивист устроил резню в центре Херсона.

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