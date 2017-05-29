В Херсонской области из-за корабля два села остались без света

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Линия электропередач через реку Ингулец повреждена судном, в результате инцидента села Никольское и Дарьевка Херсонской области обесточены, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

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"28 мая в Белозерском районе судно, которое проплывало по реке Ингулец, повредило воздушную линию электропередач 10 кВ, которая проходит через реку, между опорами №№74 и 75. В результате без электроэнергии остались село Никольское и частично — село Дарьевка", — цитирует сообщение "Укринформ".

На данный момент проводятся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что рецидивист устроил резню в центре Херсона.