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    Донецкая фильтровальная станция снова обесточена

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    По словам главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского, причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Он добавил, что воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    КП "Вода Донбасса"

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой ряд населенных пунктов по обе линии разграничения в Донбассе.

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    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

    "Снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажникам нужно выйти в район фильтровальной станции, определить причину и характер повреждений", — написал Жебривский во вторник в Facebook.

    По его данным, запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.

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