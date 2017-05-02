Донецкая фильтровальная станция снова обесточена

КП "Вода Донбасса"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой ряд населенных пунктов по обе линии разграничения в Донбассе.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

"Снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажникам нужно выйти в район фильтровальной станции, определить причину и характер повреждений", — написал Жебривский во вторник в Facebook.

По его данным, запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.