наверх
01.04.201713:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Донецкая фильтровальная станция готовится к запуску

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (14)

    27
    Представитель министерства обороны ДНР сообщил, что "сейчас проходят подготовительные мероприятия к запуску Донецкой фильтровальной станции".
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    КП "Вода Донбасса"

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Обесточенная в результате обстрелов Донецкая фильтровальная станция готова к запуску, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
    Корнейчук о конфликте в Донбассе: РФ не спешит, Порошенко загнал себя в тупик

    "Сейчас проходят подготовительные мероприятия к запуску Донецкой фильтровальной станции", — сказал представитель ведомства.

    В среду Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации