Авдеевка и фильтровальная станция остались без электричества - Жебривский

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества в результате повреждения линии электроснабжения после обстрела. Об этом сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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За последнее время Авдеевка уже дважды находилась без света из-за обстрелов — в феврале в сильные морозы и в начале марта.

"В Авдеевке сегодня около 14.30 снова перебили линию электроснабжения. Без электроэнергии город, коксохим, Донецкая фильтровальная станция. По выработанному алгоритму подключаем жизненно важные объекты города к альтернативному энергопитанию. Дали в СЦКК заявку на восстановительные работы на ЛЭП", — написал Жебривский в субботу в соцсети Facebook.