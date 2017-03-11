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    Авдеевка и фильтровальная станция остались без электричества - Жебривский

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    Жизненно важные объекты Авдеевки подключаются к альтернативному энергопитанию. Как сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в СЦКК дали заявку на восстановительные работы на ЛЭП.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества в результате повреждения линии электроснабжения после обстрела. Об этом сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    За последнее время Авдеевка уже дважды находилась без света из-за обстрелов — в феврале в сильные морозы и в начале марта.

    "В Авдеевке сегодня около 14.30 снова перебили линию электроснабжения. Без электроэнергии город, коксохим, Донецкая фильтровальная станция. По выработанному алгоритму подключаем жизненно важные объекты города к альтернативному энергопитанию. Дали в СЦКК заявку на восстановительные работы на ЛЭП", — написал Жебривский в субботу в соцсети Facebook.

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