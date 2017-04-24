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    Рецидивист устроил резню в центре Херсона

    (обновлено: )10801
    Подозреваемый в убийстве женщины задержан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Убийство женщины произошло в центре Херсона, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "В дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, что за ККЗ "Юбилейный" находится тело неизвестной женщины. Полицейские обнаружили на теле женщины множественные колото-резаные раны в области груди", — говорится в сообщении.

    По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

    В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Херсона, ранее судимый за совершение убийства. "Вечером подозреваемого задержал экипаж патрульной полиции и доставил его в Херсонский отдел полиции", — уточняется в сообщении.

    Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Ранее в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen.

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