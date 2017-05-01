Обесточенный Донбасс. Государство выбрало деньги – Дьяченко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Прекращение Украиной поставок электроэнергии в неподконтрольные районы Луганской области (точнее — в самопровозглашенную ЛНР) свидетельствует о том, как Киев на самом деле относится к населению этих территорий. Об этом заявила политический эксперт Елена Дьяченко.

Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник.

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"Отключив подачу электроэнергии в неконтролируемых районах Луганской области, Украина признала, что не считает жителей этих районов ни своими гражданами, ни мирным населением. Оказывается, заявления чиновников о том, что отключили только промышленных потребителей, а населению свет подается, подразумевали что свет подается Россией, а не Украиной. Между жизнями людей и гривней, государство выбрало гривню. О том, что долги стали следствием отжима предприятий в результате блокады активистами, Минтоп умалчивает", — написала Елена Дьяченко на своей странице в Facebook.

Выступая в эфире телеканала NewsONE, политэксперт напомнила: в течение последних трех лет в Донбассе шли боевые действия, "но с электроэнергией — удавалось как-то договориться".

"Ситуация обострилась вследствие действий так называемых украинских активистов, которые блокировали транспортное сообщение и торговлю (с Донбассом — Ред.) и, собственно, украинское государство их поддержало. И уже результатом этих действий стало такое недружественное отношение, если можно это слово употребить… захват предприятий и неуплата долгов", — сказала Дьяченко.

Эксперт подчеркнула, что, прекратив из-за долгов поставки электроэнергии, государство либо признало, что на неподконтрольных территориях больше не существует граждан Украины (и тогда возникает вопрос: "за что воюем?"), либо — "Украина нарушает все нормы международного гуманитарного права".

"Мы все понимаем, что непоставка в родильные дома, в больницы электроэнергии — представьте себе, весь регион сидит без света — это причинит смерти", — подчеркнула Дьяченко. По ее словам, Киев просто покинул жителей неподконтрольных территорий, позволив Российской Федерации о них позаботиться.

Отметим, блэкаута в Луганске не случилось. Глава МЧС непризнанной ЛНР Сергей Иванушкин сообщил, что после прекращения подачи электроэнергии вследствие оперативных действий спасателей "уже через 40 минут было включено электроснабжение основных районов Луганска".

По его словам, республика получает электроэнергию на договорных отношений с нескольких направлений, а "с Украины больше электроснабжения нет и не будет".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает, что нельзя так поступать с гражданами Украины (не поставлять электроэнергию — Ред.). В то же время, по ее словам, власти Украины должны улучшить коммуникацию с населением Донбасса и разъяснить, "что происходит, почему происходит".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.

А полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что российским правительством "было принято решение об обеспечении электроснабжения (ЛНР — Ред.) со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки".