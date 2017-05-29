Под Киевом пьяный водитель Mercedes сбил мотоциклиста

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на мотоциклиста на полосе встречного движения в Буче Киевской области.

По данным dtp.kiev.ua, виновник ДТП пытался сбежать с места инцидента, однако на следующем перекрестке водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом.

По информации СМИ, в Mercedes также в нетрезвом состоянии находилась супруга водителя.

dtp.kiev.ua ДТП в Буче

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировали медики.

Как сообщалось ранее, под Киевом дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП.