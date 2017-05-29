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    Происшествия

    Под Киевом пьяный водитель Mercedes сбил мотоциклиста

    (обновлено: )1010
    Водитель Mercedes, наехав на мотоцикл в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места инцидента, однако не справился с управлением и совершил столкновение с деревом.
    ДТП в Буче
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на мотоциклиста на полосе встречного движения в Буче Киевской области.

    По данным dtp.kiev.ua, виновник ДТП пытался сбежать с места инцидента, однако на следующем перекрестке водитель не справился с управлением и совершил  столкновение с деревом.

    По информации СМИ, в Mercedes также в нетрезвом состоянии находилась супруга водителя.

    dtp.kiev.ua
    ДТП в Буче

    В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировали медики.

    Как сообщалось ранее, под Киевом дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП.

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