В перевернувшемся автобусе в Турции были украинцы, а не россияне

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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. В автобусе, попавшем в аварию на юго-западе Турции, были украинцы; граждан России в нем не было, заявила в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

"По информации губернаторства Муглы, в автобусе находились граждане Украине, россиян среди них не было", — сказала собеседница агентства.

МИД Украины подтвердил, что украинцы пострадали в ДТП в Турции, они доставлены в больницу, однако число пострадавших пока не уточняется.

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"ДТП в Турции. Пострадавшие украинцы доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туроператор оказывают помощь", — сообщил департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

ДТП у #Туреччина. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 мая 2017 г.

​Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 10.00 по местному времени (совпадает с киевским) на трассе Мугла-Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший якобы российских туристов, которые ехали из Бодрума на экскурсию в Памуккале. Пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции.

Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы, место происшествия оцеплено. Обстоятельства аварии расследуются.