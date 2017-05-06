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    Киеву передали тела трех военных, погибших в Донбассе

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    Процедура возвращения тел началась сразу же после подтверждения факта гибели военных, однако завершить этот процесс удалось только через пять дней.
    Украинские военные в зоне проведения АТО
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы передали на подконтрольную Украине территорию тела трех военных, погибших в районе Светлодарской дуги в Донецкой области, сообщает Минобороны Украины.

    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200" на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что процедура возвращения тел началась сразу же после подтверждения факта гибели военных, однако завершить этот процесс удалось только через пять дней.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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