В районе Светлодарской дуги трое военных погибли, спасая товарища

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В районе Светлодарской дуги погибли трое украинских военных, спасая своего раненого товарища, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Трое наших ребят, спасая своего раненого побратима, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте. Командованием части сразу был организован поиск наших военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника", — говорится в сообщении.

Проводится процедура по возвращению тел военнослужащих.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.