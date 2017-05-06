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    В СБУ назвали число пленных украинцев в Донбассе

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    По словам Тандита, на сегодняшний день 128 человек "незаконно удерживаются в Донецке и Луганске, еще десять в России": "Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими".
    Здание Службы безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Число украинских пленных в Донбассе составляет 128 человек, заявил в эфире "5 канала" советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пока другие говорят, они делают. Россия - Донбасс, интеграция

    "На сегодняшний день 128 человек незаконно удерживаются в Донецке и Луганске, еще десять в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема максимально политизирована", — сказал он. 

    "Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество освобожденных или найденных возрастает", — сказал Тандит.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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