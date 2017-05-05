Пока другие говорят, они делают. Россия - Донбасс, интеграция

Сергей Иванов – Донбасс, РИА Новости Украина

На следующей неделе власти самопровозглашенной Донецкой народной республики проведут в Донецке второе по счету заседание интеграционного комитета "Россия – Донбасс". В рамках встречи будут обсуждаться актуальные экономические, социальные и гуманитарные вопросы взаимодействия Российской Федерации и Донбасса. Об этом накануне в ходе общения со СМИ заявил заместитель председателя совета министров самопровозглашенной ДНР Дмитрий Трапезников.

"Очень важное мероприятие ожидается у нас 12 мая. В Донецке пройдет второй интеграционный комитет "Россия – Донбасс", – передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на совет министров самопровозглашенной республики.

Сообщатся, что форум состоится в центре Донецка в столичном гостиничном комплексе "Шахтер Плаза". В состав участников интеграционного комитета войдут общественные и политические деятели Российской Федерации, политологи, представители субъектов РФ, имеющие положительный опыт реализации совместных гуманитарных проектов, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в ЛДНР неоднократно заявляли, что украинские власти целенаправленно продолжают изолировать Донбасс, последовательно выдавливая его из своего политического и гуманитарного пространства. Введенная Украиной экономическая и транспортная блокада, развернутая антитеррористическая операция толкают регион на поиск интеграционных путей взаимодействия с субъектами Российской Федерации. К слову, по данным министерства экономического развития Донецкой народной республики доля России во внешнеторговом обороте ДНР составляет порядка 75 процентов, при этом объемы импортируемых российских товаров на рынке ДНР планируют только увеличивать.

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В свою очередь, координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс", депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко также полагает, что углубление экономической интеграции России и Донбасса – это не просто реализация инвестиционных проектов, это своего рода ответ на блокаду, организованную высшим политическим руководством Украины. Так в конце апреля 2017 года в Ялте уже состоялось заседание круглого стола "Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса. Опыт Республики Крым". В ходе переговоров были подписаны первые соглашения о сотрудничестве ряда предприятий республик Донбасса с партнерами из Крыма.

"В экономическом сотрудничестве заинтересованы и крымские, и донбасские предприятия. В частности, в рамках круглого стола шла речь о возможных поставках в Крым не только основной группы продовольственных и непродовольственных товаров, но и редкой промышленной продукции, например, сертифицированных стальных канатов для лифтов и специальной проволоки для укладки взлётно-посадочной полосы аэропорта. В свою очередь, крымчане уже начали поставки на рынок ЛНР и ДНР продукции, в частности, детского питания, бытовой химии и других товаров", – говорится в сообщении на сайте интеграционного комитета "Россия — Донбасс".

Напомним, первое заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Крыму, которое лично посетили главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Интеграционный комитет "Россия – Донбасс" создан как постоянно действующая общественная структура, деятельность которой будет нацелена на усиление взаимодействия самопровозглашенных республик Донбасса с Россией в разных сферах жизнедеятельности. По словам организаторов до конца этого года предполагается несколько заседаний комитета, в том числе и в самом Донбассе.