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    Общество

    В Донбассе началась подготовка к обмену пленными

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    Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, на данный момент идет речь об обмене 42 военнослужащих. Также она уточнила, что надеется на результат с 15 мая.
    Обмен пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    АЛЕКСАНДРОВКА 28 апр — РИА Новости. В пятницу начался процесс подготовки к обмену пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает корреспондент РИА Новости.

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    "Родственники наших ребят уехали на территорию Украины. Процесс подготовки к обмену начался", — сказала омбудсмен.

    Она надеется начать работу по обмену пленными по формуле "всех на всех" 15 мая. "Я надеюсь, что к 15 мая у нас будет результат, и 15 мая мы сможем разговаривать об обмене", — сказала журналистам Морозова.

    "На данный момент мы предлагаем к обмену 42 человек (пленных силовиков — ред.)", — заявила омбудсмен ДНР.

    Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что количество пленных украинцев в Л/ДНР составляет 127 человек.

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