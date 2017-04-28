В Донбассе началась подготовка к обмену пленными

АЛЕКСАНДРОВКА 28 апр — РИА Новости. В пятницу начался процесс подготовки к обмену пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает корреспондент РИА Новости.

"Родственники наших ребят уехали на территорию Украины. Процесс подготовки к обмену начался", — сказала омбудсмен.

Она надеется начать работу по обмену пленными по формуле "всех на всех" 15 мая. "Я надеюсь, что к 15 мая у нас будет результат, и 15 мая мы сможем разговаривать об обмене", — сказала журналистам Морозова.

"На данный момент мы предлагаем к обмену 42 человек (пленных силовиков — ред.)", — заявила омбудсмен ДНР.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что количество пленных украинцев в Л/ДНР составляет 127 человек.