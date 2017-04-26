Согласован механизм верификации списка пленных в Донбассе - ОБСЕ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе смогла согласовать механизм верификации пожелания пленных оставаться после освобождения там, где они находились во время заключения, сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Как и на предыдущих встречах, важное место в дискуссии в Минске заняли гуманитарные вопросы. В частности, сегодня дискуссия концентрировалась на освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Одной из задач в этой сфере является создание механизма верификации пожелания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения", — сказал Сайдик журналистам.

По его словам, в среду "стороны смогли согласовать процедурные вопросы, связанные с данным механизмом, и он должен заработать вскоре".

В Киеве подтвердили, что верификация списка пленных, отказавшихся возвращаться в Донбасс, состоится в кратчайшие сроки.

"На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.) мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", — написала пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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