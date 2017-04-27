ДНР займется пленными ополченцами, которые не хотят возвращаться в Донбасс

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Гуманитарной подгруппе по Донбассу удалось договориться о дате начала процесса проверки подлинности желания пленных не возвращаться на территорию Донбасса, подконтрольную ополченцам, в случае обмена, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

Ранее Морозова заявляла о том, что некоторые сторонники самопровозглашенных ДНР и ЛНР отказываются покидать подконтрольную Киеву территорию после процедуры обмена пленными, которая должна начаться после подтверждения желания всех пленных. Позже было принято решение, что в процессе будут участвовать родственники пленных, правозащитники со стороны Киева и представители Службы безопасности Украины.

"В последний момент нам все же удалось договориться о том, что в пятницу, 28 апреля, в 08.00 начнется процесс верификации. Будем надеяться, что в этот раз никакие провокационные действия отдельных представителей официального Киева не сорвут договоренности, в очередной раз затягивая процесс обмена", — сказала Морозова.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.