Медленно и больно. Политологи о том, как Украина отрезает Донбасс

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

К разного рода блокадам Донбасса теперь прибавилась и энергетическая: 25 апреля Украина полностью прекратила снабжать электричеством неподконтрольную Луганскую область. Об этом заявил глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По официальной версии, решение о прекращении поставок электроэнергии приняли в связи с большими долгами территорий.

Но кроме экономики, здесь есть и политический вопрос: рвутся связи, и неподконтрольный Донбасс все дальше отдаляется от Украины.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в этом вопросе — 90% политики, а остальное — экономика.

"С одной стороны, действительно, существует огромная задолженность, а с другой стороны, отсутствует возможность оплатить эти средства даже при желании со стороны потребителей на неконтролируемых территориях. Ведь не работают банковские учреждения, отсутствует механизм, который должен быть создан в соответствии с минскими соглашениями о финансировании этих банковских учреждений", — отметил эксперт.

Он считает, что решение властей о прекращении подачи электричества связано с последствиями блокады Донбасса, с последствиями "национализации" украинских предприятий в ЛНР и ДНР, которые потребляли ключевую часть электроэнергии: "мы потеряли над ними контроль, нет уже смысла поставлять эту электроэнергию".

"Повторяют судьбу Крыма"

Помимо этого, подчеркивает Бортник, руками Украины сегодня Россия легализуется на неподконтрольных территориях Донбасса: "более того, при поддержке даже, возможно, части международного сообщества, которое не хочет гуманитарного кризиса на этих территориях".

Де-факто украинская власть отказалась от неконтролируемых территорий, и они повторяют судьбу Крымского полуострова, уверен эксперт.

"Понимаете, мы прекрасно и так понимаем, с точки зрения даже патриотической, мы не контролируем эти территории. Но дело в том, что экономические инструменты, тот же самый электроэнергетический инструмент, все же был инструментом нашего присутствия и нашего влияния. А так мы не только отказались от этих территорий, от них отказались давно, мне кажется, а отказались от нашего присутствия и возможности влияния, возможности реинтеграции этих территории в состав Украины в будущем", — сообщил политолог.

Украина проигрывает информационную и дипломатическую войну, проигрывает войну за головы людей, которые живут на неподконтрольных территориях, резюмировал Бортник.

"Толчок к вооруженному противостоянию"

О сочетании политической и экономической проблем рассказал в комментарии РИА Новости Украина и политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Дело в том, что есть, понятно, экономическая проблема расчетов за электроэнергию, которую отпускала "Луганская энергетическая компания" — это одна сторона вопроса. Действительно, проблема весьма болезненная и серьезная, тут трудно не согласиться с аргументами энергетиков", — сообщил эксперт.

Но есть и политическая часть, продолжил он: прекращение электроснабжения — это "еще один шаг к разрыву связности оккупированных территорий с территорией остальной Украины".

"То есть, фактически, отключая электроэнергию, мы отталкиваем оккупированные районы Донбасса. Явно мы не приближаем реинтеграцию и урегулирование конфликта этим решением. Это очевидно, и даже Министерство по делам оккупированных территорий возражало против такого хода. Но тем не менее это уже случилось с Луганском, причем надо понимать, что через 40 минут электроснабжение было восстановлено. Как и в случае с Крымом, там, где уходит Украина, туда приходит Россия. Тут все, по-моему, совершенно очевидно", — заявил Золотарев.

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Также политолог спрогнозировал, что подобные шаги будут толкать ситуацию "и к обострению вооруженного противостояния на линии соприкосновения — это мой персональный прогноз".

Ответил эксперт и на вопрос, может ли произойти реинтеграция неподконтрольного Донбасса в Украину.

"Гипотетически. Эти вещи отодвигают реальную реинтеграцию на очень и очень отдаленную перспективу", — подытожил Золотарев.